Установка виртуальной АТС Asterisk

Нужно написать программу для ПК, на основе gsm модема. по функциям: автоответчик, автоответ по команде через смс (пример смс "123" в ответ приходит смс "321" автообзвон по базе из ТХТ, рассылка смс по базе, жду ...
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Решение по организации виртуальной АТС внутри отдельной территории реализуется и основывается на базе программно-аппаратного комплекса Asterisk.
Функционал:
- Прием входящих звонков.
- Переадресация звонков на софт фоны (3-4 линии)
- Запись разговор с возможностью прослушивания.
- Программирование алгоритма и сценариев переадресации вызовов.
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