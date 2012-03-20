Разработка приложения.

Прикладное ПОЗакрыт8 заявок294 просмотра
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Требуется разработать приложение обучающего характера.

Программа – орфографический тренажер. Основных интерфейса два. 1. Главное меню и тренинг. См. пояснение в виде эскиза. В главном меню осуществляется выбор нужного словаря для тренинга, и пролистывание слов для ознакомления. 2. В режиме тренинга звучат слова (проигрываются звуковые файлы), пользователь должен записать то, что слышит. Если верно, он слышит следующей вариант, если нет, открывается окно, где написан верный вариант, и строка для вписывания его, пока пользователь не впишет верный вариант, программа заблокирована, т.е. выйти из окна или программы не возможно. Слова, словари и буквы имеют свойство “выученности”. Слово считается выученным, если без ошибки два раза подряд был дан верный ответ, или три раза подряд, если была ошибка. Словарь считается выученным если все слова в нем выученны, а буквы если все словари выученны. Выученные подсловари и буквы помечаются. Во время тренингов слова идут в случайном порядке. Ведется история сеансов и она сохраняется после выхода.

Меню формируется автоматом из текстового файла, структура в прикреплённом файле, звуковые файлы начинаются с номеров как в файле. Верхнее меню формируется по буквам А, Б, и т.д. а правое подменю (ак-ан, ап-ар), слова соответствуют подменю (первый подсловарик автоматом выбран). Внешне интерфейс сделан в эстетике виндовс. Среда разработки любая современная. Срок на разработку –неделя.

12 лет назад
magnam
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alexandro-studio
Алекс 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
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