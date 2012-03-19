Разбить текст на главы в читалке (Rad Studio C++)

$500
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка201 просмотр
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Имеется программа читалки. Текст загружает через компонента браузера в формате mht. Стоит цель разбить текст на главы программно. Чтобы одновременно отображалась только одна глава, без остального текста.

Интересуют идеи по реализации.

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12 лет назад
BobulevVT
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
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