Разбить текст на главы в читалке (Rad Studio C++)

Нужно написать приложение, которое надежно работало бы в любой актуальной версии Windows (XP, 7). Функционал довольно подробно описан в приложенном ТЗ. Вкратце - это анализатор терминологии в двуязычных текстах (переводах), создающий отчет по результатам проверки. Интерфейс как минимум ...
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Имеется программа читалки. Текст загружает через компонента браузера в формате mht. Стоит цель разбить текст на главы программно. Чтобы одновременно отображалась только одна глава, без остального текста.
Интересуют идеи по реализации.
Skype: blackcat200777
ICQ: 357149081
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