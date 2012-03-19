Генерация текстов контекстной рекламы

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка167 просмотров
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Доброго дня!

Интересует программа генерации текстов контекстной рекламы.

Что есть:

ключи и название товаров

Что нужно:

продумать шаблонные фразы по алгоритму, например, первая шаблонная фраза-ключ-вторая шаблонная фраза-название товара

или в другой последовательности, при этом у кажого подраздела товара должны быть как свои так и обшие шаблонные фразы, по несколько на каждую категорию, которые рандомом могут дружить между собой

Это так, описала примерно то что хочу. Результат один - заполненный шаблон яндекс маркета, и эд вордса, имея при этом только список ключей и названия товаров.

Данная программа длжна составлять контекстные объявления только на определенные товары, то есть на каждый товар свое объявление.

Остальные общие тексты объявлений будут составлены вручную

Может у кого то есть готовая программа, может есть опыт написания подобного по?

А может кто то предложит альтернативный способ, как составлять без труда тысячи объявлений пару раз в неделю :)

Жду ваших предложений, заявки скрыты от посторонних

12 лет назад
Waleriya
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
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