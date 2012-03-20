Порт небольшого С++ кода с 32 бит на 64 бита

Нужно поправить небольшой 32 битный c++ код, так чтобы он заработал под x64.

Код – компрессор/декомпрессор данных по алгоритму PPMd.

Компресованные данные в 64 битной версии должны быть такого же формата как и в 32 битной версии (для совместимости форматов).

Проект прилагаю.

Если Вы готовы взяться – напишите срок выполнения и желаемую оплату.