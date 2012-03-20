Требуется парсер каталога товаров

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен парсер каталога товаров с b2b.treolan.ru с GUI

Из возможностей:

Дозагрузка новых карточек товаров.

Выборочная загрузка из списка всех товаров.

Предпочтение отдаетя тем кто имеет свой доступ к b2b.treolan.ru или писал подобный парсер.

В перспективе доработка парсера под 3-4 источника данных.

12 лет назад
boooo
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Система документооборота и ведения архивов

    Требуется разработать систему ведения документооборота и ведения архива по вопросам земельных ресурсов с возможностью отслеживания клиентами через сайт этапов оформления документов. Харьков

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка приложения.

    Требуется разработать приложение обучающего характера. Программа – орфографический тренажер. Основных интерфейса два. 1. Главное меню и тренинг. См. пояснение в виде эскиза. В главном меню осуществляется выбор нужного словаря для тренинга, и пролистывание слов ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Генерация текстов контекстной рекламы

    Доброго дня! Интересует программа генерации текстов контекстной рекламы. Что есть: ключи и название товаров Что нужно: продумать шаблонные фразы по алгоритму, например, первая шаблонная фраза-ключ-вторая шаблонная фраза-название товара или в другой последовательности, при этом у кажого подраздела товара должны быть как ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разбить текст на главы в читалке (Rad Studio C++)

    $500

    Имеется программа читалки. Текст загружает через компонента браузера в формате mht. Стоит цель разбить текст на главы программно. Чтобы одновременно отображалась только одна глава, без остального текста. Интересуют идеи по реализации. Skype: blackcat200777 ICQ: 357149081

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анализатор текстов для Windows

    Нужно написать приложение, которое надежно работало бы в любой актуальной версии Windows (XP, 7). Функционал довольно подробно описан в приложенном ТЗ. Вкратце - это анализатор терминологии в двуязычных текстах (переводах), создающий отчет по результатам проверки. Интерфейс как минимум ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • VaMShop 1С 7.7 обмен

    нужна недорого обработка обмена с вамшоп из типовой детали по скайпу из профиля как обычно обмен остатками ценами заказами и номенклатурой и с товаром - изображение я под 8.1-8.2 делал - взял с сайта демку http://1c-vamshop.ru/ и ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа диагностики заболеваний на Прологе

    Программа нужна к диплому. Программа - экспертная система диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на прологе. Полное название и что нужно к ней сделать дополнительно - в приложении. Срок? Стоимость? Что требуется еще - пишите в личку.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад