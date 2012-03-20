Требуется парсер каталога товаров

Доброго дня! Интересует программа генерации текстов контекстной рекламы. Что есть: ключи и название товаров Что нужно: продумать шаблонные фразы по алгоритму, например, первая шаблонная фраза-ключ-вторая шаблонная фраза-название товара или в другой последовательности, при этом у кажого подраздела товара должны быть как ...