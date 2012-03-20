Программа-граббер данных с Яндекс.Маркет

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Нужна программа-граббер данных с Яндекс.Маркет. Программа должна уметь отображать собранную информацию в удобном виде, импортировать данные из XLS и т.п.

Подробное ТЗ предоставлю по запросу. Приветствуется опыт в написании подобных вещей.

12 лет назад
Yurs
Юрий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
DelMadman
Виталий 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$200
7 дней
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