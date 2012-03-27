Нужно сделать тест

$15
Прикладное ПОЗавершен5 заявок193 просмотра
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Нужно сделать тест по примеру http://tests.pp.ru/constructor/yn.sample.phtml , только чтобы кнопку нажимать не нужно было - галки ставишь, и результат сам появляется.

Цена вопроса - 500 рублей.

12 лет назад
kliker
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
Sania001
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Спасибо за проделанную работу! Сделал именно то, что нужно, были учтены все замечания и доработки. Работа выполнена на отлично! Приятно работать. Рекомендую!
Приятно работать с человеком, который знает, чего хочет. Задание было изложено кратко и доступно. Надежный человек, выполнять задания для которого одно удовольствие :)
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