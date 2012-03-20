Разработка движка графического редактора

$2500
Прикладное ПОЗакрыт7 заявок295 просмотров
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Требуется разработка многофункционального движка графического редактора на Delphi с использованием библиотеки Graphics32. Движок представляет собой систему слоёв (текст, геометрические фигур и т.п.) с возможностью перемещения, поворота, группировки, а также отмены и повтора любых действий.

Основные требования к реализации:

1. Высокое качество отрисовки графики и текста.

2. Высокая производительность.

3. Хорошо структурированный код с чётким соблюдением принципов объектно-ориентированного программирования.

4. Лёгкость модификации и расширения движка.

Требования к исполнителю:

1. Опыт программирования графики и обработки изображений.

2. Опыт разработки с использованием принципов ООП.

3. Желательно хорошее знание принципов геометрических расчётов.

Мы предоставляем:

1. Часть алгоритмов обработки и примеры реализации.

2. Консультации эксперта по вопросам реализации системы.

Подробное ТЗ вышлем по вашему запросу.

12 лет назад
james303
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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