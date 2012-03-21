Разработка программы для магазина

Требуется программа для учета товара в магазине. Можно в Экселе. С возможностью распечатки.

Назначение: По приходу продавец вносит в программу все артикулы и цены. Ежедневно продавец отмечает проданные позиции. В итоге можно вывести на печать остатки, проданные позиции за любой день.

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