Расчёт и построение маршрутов конечного автомата

Программа устанавливается на ПК под windows. Программа получает url и cookie на входе, парсит страницы по указанным url и возвращает результат в виде обработанного html. подробности при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
расчитать маршруты конечного автомата , согласно заданным условиям. Придумать алгоритм, который обеспечит минимальное время расчёта и приемлемое ресурсопотребление при работе с большими массивами. Срочно.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть набор аудиофайлов длительностью до 1-го часа (записи эфира радиостанции). Программа должна сканировать файл, находить по wav-образцу начало рекламного блока и его конец, распознавать внутри блока рекламные ролики (которые юзер вручную задает для сканирования, ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Требуется сделать программный продукт, автоматизирующий повседневные рутинные функции администратора фотостудии. Должен включать в себя: a)базу данных клиентов фотостудии б)простейшие функции работы файлами(копирование,создание,удаление) с) функции работы с графическими файлами - просмотр, поворот, копирование. Описание программы во ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фри-лансеры. Требуется разработать софтфон на Java для последующего подключения к SP 2010. Софтфон должен работать через браузер, открываясь в отдельном окне. Функции: 1. Удержание вызова. 2. Перевод звонка. 3. Возможность установить переадресацию. Более подробно обсудим с тем, кто заинтересуется. От Вас ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Имеется программа для создания Orgcharts (диаграмм организационных структур). Программа писалась одним разработчиком в течении нескольких лет (около 60 тысяч строк C++, стандртные MFC, VS2008 - никаких особо хитрых алгоритмов). Этого разработчика больше нет. Требуется убрать некоторую ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть небольшой код на PHP, Java и JavaScript (доступен в трех вариантах, кому как удобно), нужно перевести его в Delphi (2007). В приват или на email вышлю ссылки для оценки. Оплата WebMoney.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад
Написать программу автоматического реферирования текста или аналогичный php скрипт. Описание программы и алгоритма в приложении, если писать на php, интерфейс обсуждается отдельноПрикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Еще один алгоритм. Алгоритм математический описан на английском языке. Нужно его на Delphi реализовать. (Delphi 2007) На email вышлю ссылку на описание алгоритма. Оплата WebMoney. Жду предложений.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется программа для учета товара в магазине. Можно в Экселе. С возможностью распечатки. Назначение: По приходу продавец вносит в программу все артикулы и цены. Ежедневно продавец отмечает проданные позиции. В итоге можно вывести на печать ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт12 лет назад
Решение по организации виртуальной АТС внутри отдельной территории реализуется и основывается на базе программно-аппаратного комплекса Asterisk. Функционал: - Прием входящих звонков. - Переадресация звонков на софт фоны (3-4 линии) - Запись разговор с возможностью прослушивания. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад