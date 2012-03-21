Сканирование по wav-образцам

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Есть набор аудиофайлов длительностью до 1-го часа (записи эфира радиостанции). Программа должна сканировать файл, находить по wav-образцу начало рекламного блока и его конец, распознавать внутри блока рекламные ролики (которые юзер вручную задает для сканирования, тоже wav-образцом) и создавать простой отчет состоящий из 2-х колонок: название файла сканирования и название заданного образца.

12 лет назад
alexrnd
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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