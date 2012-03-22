Разработать программу для диспетчерской такси.

Здравствуйте уважаемые программисты.

Расскажу Вам в вкратце о нас чтобы Вы поняли о чем пойдет речь.

Мы диспетчерская такси со своим и наемным автопарком. Будут 2 категории заказов те которые мы хотим дать своим машинам и тем самым диспетчер их назначает или закрепляет за нами и остальные которые будут скидываться в эфир и наемные водители будут их брать по системе кто взял быстрее.

Что нужно:

1. Программа для диспетчеров для приему заказов. Все более подробно я расскажу и напишу и даже покажу.

2. Программа для водителей на андройде и на windows ce. Синхронизация заказов между клиентом и сервером.

3. Телефония с возможностью прослушивать звонки и расширенными возможностями построением графиков с отчетами.

4. Все виды отчетов для бухгалтерии

5.. Интеграция с 1с

6. Графики по заказамм сорванным оплаченным и т.д.

7. ЛК для корпоративных клиентов

8. Онлайн заказ с сайта сразу в программу

9. Смс уведомления клиентам

10. Рассылка рекламных сообщений

11. Таксометр это отдельная и очень важная тема.

Он должен уметь считать км и время.

Учитывать зоны т.е Мкад за МКАД и т.д

12. Возможность чтобы программа учитывала % от заказа для водителей которые находятся в аренде.

Из основных моментов все там конечно же будет еще много всяких ньюансов. Хочется понять цены и сроки.

Отвечу на любые вопросы.

Безусловно программа будет дорабатываться и будет нужна техническая поддержка для нее.