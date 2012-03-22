Разработать программу для диспетчерской такси.

Нужна произвести ремонт парсера Кинопоиска (парсить фото и обои) написанного на Delphi. На кинопоиске изменилась видимо страница выдачи, и парсер перестал работать (покрайне мере было несколько раз до этого). Все исходники имеются в наличии. Жду предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые программисты.
Расскажу Вам в вкратце о нас чтобы Вы поняли о чем пойдет речь.
Мы диспетчерская такси со своим и наемным автопарком. Будут 2 категории заказов те которые мы хотим дать своим машинам и тем самым диспетчер их назначает или закрепляет за нами и остальные которые будут скидываться в эфир и наемные водители будут их брать по системе кто взял быстрее.
Что нужно:
1. Программа для диспетчеров для приему заказов. Все более подробно я расскажу и напишу и даже покажу.
2. Программа для водителей на андройде и на windows ce. Синхронизация заказов между клиентом и сервером.
3. Телефония с возможностью прослушивать звонки и расширенными возможностями построением графиков с отчетами.
4. Все виды отчетов для бухгалтерии
5.. Интеграция с 1с
6. Графики по заказамм сорванным оплаченным и т.д.
7. ЛК для корпоративных клиентов
8. Онлайн заказ с сайта сразу в программу
9. Смс уведомления клиентам
10. Рассылка рекламных сообщений
11. Таксометр это отдельная и очень важная тема.
Он должен уметь считать км и время.
Учитывать зоны т.е Мкад за МКАД и т.д
12. Возможность чтобы программа учитывала % от заказа для водителей которые находятся в аренде.
Из основных моментов все там конечно же будет еще много всяких ньюансов. Хочется понять цены и сроки.
Отвечу на любые вопросы.
Безусловно программа будет дорабатываться и будет нужна техническая поддержка для нее.
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