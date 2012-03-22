Разработать программу для диспетчерской такси.

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте уважаемые программисты.

Расскажу Вам в вкратце о нас чтобы Вы поняли о чем пойдет речь.

Мы диспетчерская такси со своим и наемным автопарком. Будут 2 категории заказов те которые мы хотим дать своим машинам и тем самым диспетчер их назначает или закрепляет за нами и остальные которые будут скидываться в эфир и наемные водители будут их брать по системе кто взял быстрее.

Что нужно:

1. Программа для диспетчеров для приему заказов. Все более подробно я расскажу и напишу и даже покажу.

2. Программа для водителей на андройде и на windows ce. Синхронизация заказов между клиентом и сервером.

3. Телефония с возможностью прослушивать звонки и расширенными возможностями построением графиков с отчетами.

4. Все виды отчетов для бухгалтерии

5.. Интеграция с 1с

6. Графики по заказамм сорванным оплаченным и т.д.

7. ЛК для корпоративных клиентов

8. Онлайн заказ с сайта сразу в программу

9. Смс уведомления клиентам

10. Рассылка рекламных сообщений

11. Таксометр это отдельная и очень важная тема.

Он должен уметь считать км и время.

Учитывать зоны т.е Мкад за МКАД и т.д

12. Возможность чтобы программа учитывала % от заказа для водителей которые находятся в аренде.

Из основных моментов все там конечно же будет еще много всяких ньюансов. Хочется понять цены и сроки.

Отвечу на любые вопросы.

Безусловно программа будет дорабатываться и будет нужна техническая поддержка для нее.

12 лет назад
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Починить парсер с Кинопоиска (Delphi)

    $10

    Нужна произвести ремонт парсера Кинопоиска (парсить фото и обои) написанного на Delphi. На кинопоиске изменилась видимо страница выдачи, и парсер перестал работать (покрайне мере было несколько раз до этого). Все исходники имеются в наличии. Жду предложений.

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Расчёт и построение маршрутов конечного автомата

    $250

    расчитать маршруты конечного автомата , согласно заданным условиям. Придумать алгоритм, который обеспечит минимальное время расчёта и приемлемое ресурсопотребление при работе с большими массивами. Срочно.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать программу на C#

    Программа устанавливается на ПК под windows. Программа получает url и cookie на входе, парсит страницы по указанным url и возвращает результат в виде обработанного html. подробности при переписке.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сканирование по wav-образцам

    Есть набор аудиофайлов длительностью до 1-го часа (записи эфира радиостанции). Программа должна сканировать файл, находить по wav-образцу начало рекламного блока и его конец, распознавать внутри блока рекламные ролики (которые юзер вручную задает для сканирования, ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • АРМ администратора фотостудии

    $1000

    Требуется сделать программный продукт, автоматизирующий повседневные рутинные функции администратора фотостудии. Должен включать в себя: a)базу данных клиентов фотостудии б)простейшие функции работы файлами(копирование,создание,удаление) с) функции работы с графическими файлами - просмотр, поворот, копирование. Описание программы во ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Java-софтфон

    Здравствуйте, уважаемые фри-лансеры. Требуется разработать софтфон на Java для последующего подключения к SP 2010. Софтфон должен работать через браузер, открываясь в отдельном окне. Функции: 1. Удержание вызова. 2. Перевод звонка. 3. Возможность установить переадресацию. Более подробно обсудим с тем, кто заинтересуется. От Вас ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка прикладного ПО для Windows на C++

    $1000

    Имеется программа для создания Orgcharts (диаграмм организационных структур). Программа писалась одним разработчиком в течении нескольких лет (около 60 тысяч строк C++, стандртные MFC, VS2008 - никаких особо хитрых алгоритмов). Этого разработчика больше нет. Требуется убрать некоторую ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP, Java код перевести в Delphi

    Есть небольшой код на PHP, Java и JavaScript (доступен в трех вариантах, кому как удобно), нужно перевести его в Delphi (2007). В приват или на email вышлю ссылки для оценки. Оплата WebMoney.

    PHPDelphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад