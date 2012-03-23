Доработка обработки 1С - экспорт номенклатуры

Прикладное ПОЗавершен1 заявка147 просмотров
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Есть обработка номенклатуры к 1С ТИС 7.7 (в аттаче)

Нужно добавить два поля из базы : КОД КАТЕГОРИИ ТОВАРА, и собственно ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ из справочника номенклатуры. Предназначена для полностью базовой конфигурации. Где выводить - указано в самой выливке.

12 лет назад
mr_Usy
Юрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
molokovskikh
Сергей 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
24 дня назад
12 лет назад
$5
1 день
Сергей очень быстро и точно дописал необходимую функцию. Было приятно работать. Буду обращаться еще.
лучше позже, чем никогда
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