Нужен софт для рекламы на терминалах

Требуется разработать софт для трансляции рекламы на терминалах

1. ПО ( типа плеера) для установке на терминал. через которое будет прокручиваться реклама.

Установка нескольких зон на экране (HTML / Flash / видео / бегущая строка / фото и т.д.)

Возможность отображения динамических HTML страниц

Возможность показа презентаций Power Point

2. ПО для сервера на который будут подгружен рекламный материал (видеоролики, изображения)

Веб интерфейс к серверу (личный кабинет) через который можно управлять очередностью их показа, контролировать количество выходов и длительность воспроизведения.

Дизайн-программа для создания шаблонов расположения зон на экране

Синхронизация между собой материалов, воспроизводимых в различных зонах

Установка расписания работы и воспроизведения

Объединение сетевых плееров в группы

Смена контента как через LAN интерфейс и интернет

Возможность получения отчета о работе плеера, мониторинг и отчет показов рекламы

Возможность точечного размещения рекламы - нужно размещать ролики именно на тех мониторах, на которых требуется их показ.

И когда платежей нет она включается и начинает прокручивать ролики (если один монитор), а если два то работает всегда. kostuhin(a)me.com