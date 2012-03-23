Создание функции по генерации баркода (штрихкода)

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать функцию по созданию штрихкода CODE_128 на QT!

Срочно!

12 лет назад
viktor007
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Нужен софт для рекламы на терминалах

    Требуется разработать софт для трансляции рекламы на терминалах 1. ПО ( типа плеера) для установке на терминал. через которое будет прокручиваться реклама. Установка нескольких зон на экране (HTML / Flash / видео / бегущая строка / ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Надстройка для Excel

    $50

    Необходимо создать надстройку для Excel, реализующую возможность телефонного звонка по номеру, находящемуся в выбранной ячейке. Если будет выделено несколько ячеек, то необходимо значения всех ячеек соеденить через разделитель "," Звонок будет происходить через программу "Звонилка" Функции: 1. Добавление в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка обработки 1С - экспорт номенклатуры

    Есть обработка номенклатуры к 1С ТИС 7.7 (в аттаче) Нужно добавить два поля из базы : КОД КАТЕГОРИИ ТОВАРА, и собственно ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ из справочника номенклатуры. Предназначена для полностью базовой конфигурации. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программа парсер

    Нужно разработать программку-парсер. На входе фраза или список фраз, например, “пластивковые окна”. Ход последующих действий: - Программа вбивает данную фразу (или все фразы последовательно) в Яндексе, в Google, в Mail (лучше всего реализовать с возможностью выбора в ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработать программу для диспетчерской такси.

    Здравствуйте уважаемые программисты. Расскажу Вам в вкратце о нас чтобы Вы поняли о чем пойдет речь. Мы диспетчерская такси со своим и наемным автопарком. Будут 2 категории заказов те которые мы хотим дать своим машинам и ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Починить парсер с Кинопоиска (Delphi)

    $10

    Нужна произвести ремонт парсера Кинопоиска (парсить фото и обои) написанного на Delphi. На кинопоиске изменилась видимо страница выдачи, и парсер перестал работать (покрайне мере было несколько раз до этого). Все исходники имеются в наличии. Жду предложений.

    Delphi
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Расчёт и построение маршрутов конечного автомата

    $250

    расчитать маршруты конечного автомата , согласно заданным условиям. Придумать алгоритм, который обеспечит минимальное время расчёта и приемлемое ресурсопотребление при работе с большими массивами. Срочно.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать программу на C#

    Программа устанавливается на ПК под windows. Программа получает url и cookie на входе, парсит страницы по указанным url и возвращает результат в виде обработанного html. подробности при переписке.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад