Создание системы управления проектами

Необходимо создать функцию по созданию штрихкода CODE_128 на QT! Срочно!
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Программа предназначена для организации автоматизации документооборота для нескольких компаний разных направлений деятельности: юридические услуги, консалтинг, рекламное агентство и т.д.
Программа используется для:
управления проектами
управления планированием
контролем выполнения заданий и реализации проектов
учета взаимоотношений с клиентами
учета времени, количества, качества и стоимости работы сотрудников
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