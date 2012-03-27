Дифуры: алгоритм для метода переменных направлений

Необходимо написать алгоритм решения следующих задач на псевдокоде или языках Ruby/Python (без использования стандартных библиотек).

1. Используя метод переменных направлений, решите следующую задачу:

http://pacify.ru/work/wq1.png

2. Используя схему бегущего счета и итерационные методы, решить задачу:

http://pacify.ru/work/wq2.png

Оплата - по факту решения обеих задач через банковский перевод, или Webmoney (250 USD).

Кто возьмется за решение этих двух задач - стучитесь мне по ICQ: 386-551-505 или Skype: SkPacify

Времени на решение задач - 1 месяц, но можно и побыстрее.