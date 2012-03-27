Дифуры: алгоритм для метода переменных направлений

Необходимы следующие функции для работы с веб броузером желательно на c# или делфи 1) void ClearCookies ( string domain ); //очищает все куки которые используются для домена 2) void SetCookie (string domain , string cookie); ...
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Необходимо написать алгоритм решения следующих задач на псевдокоде или языках Ruby/Python (без использования стандартных библиотек).
1. Используя метод переменных направлений, решите следующую задачу:
2. Используя схему бегущего счета и итерационные методы, решить задачу:
Оплата - по факту решения обеих задач через банковский перевод, или Webmoney (250 USD).
Кто возьмется за решение этих двух задач - стучитесь мне по ICQ: 386-551-505 или Skype: SkPacify
Времени на решение задач - 1 месяц, но можно и побыстрее.
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