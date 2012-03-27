Работа с webbrowser / twebbrowser

Необходимы следующие функции для работы с веб броузером желательно на c# или делфи

1) void ClearCookies ( string domain ); //очищает все куки которые используются для домена

2) void SetCookie (string domain , string cookie); //устанавливает куки для определенного домена

например domain = google.com , должно подставлять и для всех субдоменов - accounts.google.com , adwords.google.com и тд

cookie - строка вида "Cookie: a=b, x=y"

3) void SetProxy (string IP , int Port, string User, string Pass) - устанавливает прокси с авторизацией для вебброузера

Необходимы все 3 функции!

каждая функция должна работать в любое время в программе и вызываться неограниченное число раз.

Например мне нужно будет 10 раз менять куки и прокси во время работы программы БЕЗ перезапуска программы.