Нужно написать программу для VK

Требуется написать WCF сервис. База и сервис на хостинге. Обмен данными с локальными пользователями. Интерфейс готов. Суть такая. есть WPF приложение, есть Win хостинг. Там база будет SQL Express. Мне необходимо сделать обмен данными между клиентским ...
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нужно написать программу которая будет удалять всех друзей и тут же их добавлять
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