Сервис WPF, обмен данных с локальной оболочкой

Требуется написать WCF сервис. База и сервис на хостинге. Обмен данными с локальными пользователями. Интерфейс готов.

Суть такая. есть WPF приложение, есть Win хостинг. Там база будет SQL Express. Мне необходимо сделать обмен данными между клиентским локальным приложением и этой базой через WCF сервис. Так же на сайте будет размещено Silverlight приложение, которое через этот же сервис должно обращаться к этой же базе. Плюс ко всему этот сервис или уже другой должен будет проверять подключение локального клиентского приложения к другой уже базе для проверки на проплаченность данной копии клиентского приложения. Т.е. если проплачен период, то приложение обращается к базе на хостинге, если не проплачено то работает только локально. И проверка должна быть на количество подключений. Каждая копия имеет свой ID и с данным ID может быть подключение только один раз. Два подключения с одним и тем же ID быть не может,

Вот такой мне нужен сервис.

Работа будет построена следующим образом, сначала Вы мне высылаете тестовую работу. Обязательно с WCF сервисом. очень простую: в базе одна таблица в локальном приложении WPF один TextBox один label и кнопка. По нажатию кнопки данные через WCF сервис считываются с удаленной базы по ID введённому в TextBox. Этот тестовый проект я подключаю к хостингу проверяю работоспособность. И далее, если всё работает, приступаем к основной работе.

Без выполнения тестового задания — основной работы не будет.:)

Основная работа — аванс 20%. После получения исходников кода, оплата 60%, и после тестирования (1–2 недели) остальные 20%.

Обязательное условие, по умолчанию, весь код с комментариями проверками на исключения. Программа не должна «падать».

Если Вас это заинтересовало — пишите.

С Уважением Алексей Куликов.