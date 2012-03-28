.NET 4 WPF контрол для показа потокового видео

Разработать модуль калибровки сенсорного экрана. Средство разработки – QT. ОС – Linux. Разработка программы, производящей калибровку сенсорного экрана. Программа должна определять, какая точка сенсорной пленки соответствует точке на экране, и приводить в соответствие касания человека ...
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Есть iPhone приложение, которое может вещать видео в реальном времени (выберем один из стандартных протоколов) на сервер, который является частью десктопного приложения. В десктопном приложении хочется показывать видео с устройства в реальном времени.
Прежде чем вещать, устройство должно получить ключ от сервиса авторизации (он написан, работает, является частью десктопного приложения), по паре ключ:идентификатор устройства необходимо аутентифицировать iPhone приложение прежде чем принимать от него видео поток.
Насколько я знаю, уже есть готовое решение от MS в виде медиа-сервера, который умеет принимать видеопоток и передавать другим компонентам.
Во вложении черновик ТЗ с основными требованиями, задавайте вопросы.
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