.NET 4 WPF контрол для показа потокового видео

$2500
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Есть iPhone приложение, которое может вещать видео в реальном времени (выберем один из стандартных протоколов) на сервер, который является частью десктопного приложения. В десктопном приложении хочется показывать видео с устройства в реальном времени.

Прежде чем вещать, устройство должно получить ключ от сервиса авторизации (он написан, работает, является частью десктопного приложения), по паре ключ:идентификатор устройства необходимо аутентифицировать iPhone приложение прежде чем принимать от него видео поток.

Насколько я знаю, уже есть готовое решение от MS в виде медиа-сервера, который умеет принимать видеопоток и передавать другим компонентам.

Во вложении черновик ТЗ с основными требованиями, задавайте вопросы.

12 лет назад
limenutt
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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