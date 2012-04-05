Программка переноса результатов парсинга в БД

Прикладное ПОЗавершен5 заявок151 просмотр
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здравствуйте. есть граббер, который парсит объявления с сайта-источника и результат заносит в один файл csv

эти объявления надо добавить на мой сайт, где разные данные разбросаны по 3-м таблицам...

нужна программка которая будет переносить данные из файла csv в базу.. проще говоря, надо чтоб программа разбрасывала всю инфу из файла по нужным ячейкам в базе..

12 лет назад
avansare
42 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
rydx
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличная работа! все в срок + без проблем человек внес в скрипт поправки, появившиеся в процессе разработки. рекомендую!
Весьма понравилось работать с заказчиком, все четко и ясно. Информация дается быстро и понятно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С оплатой проблем не возникло.
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