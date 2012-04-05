Программка переноса результатов парсинга в БД

здравствуйте. есть граббер, который парсит объявления с сайта-источника и результат заносит в один файл csv

эти объявления надо добавить на мой сайт, где разные данные разбросаны по 3-м таблицам...

нужна программка которая будет переносить данные из файла csv в базу.. проще говоря, надо чтоб программа разбрасывала всю инфу из файла по нужным ячейкам в базе..