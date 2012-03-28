Графическая программа на Qt

Необходимо разработать небольшую графическую программу на Qt под Windows. Программа должна создавать холст определённого размера, а затем добавлять на него загружаемые из файлов изображения форматов BMP/JPEG в виде отдельных слоёв.

Любой слой можно выделить, удалить, изменить размер, положение или повернуть визуально с помощью мыши. В любом слое можно заменить изображение, загрузив его из другого файла.

Также должна быть система отмены-повтора любых действий, которые были сделаны.

Оплата по факту. Пожалуйста, указывайте ваш опыт работы с графикой под Qt, сроки и стоимость разработки.