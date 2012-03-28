Просмотрщик office-документов.

Доброго времени суток. Суть задания такова: имеется проект и дисковое пространство, на котором хранятся документы, созданные в microsoft office, кроме того, названия этих документов занесены в mysql. Необходимо сделать просмотрщик документов по id, который будет передаваться в GET или POST запросе к php файлу.

Требования к ПО:

1. Возможность печати документа.

2. Возможность увеличения/уменьшения размеров (т.н. zoom)

3. Возможность сохранять документ на ПК.

В заявке указывайте сроки (примерные) и цену.