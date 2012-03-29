Немного переделать программу

ПО - рассылщик: Mail Agent, e-mail, ICQ, Skype Необходимо создать программу-рассыльщик по Mail Agent, e-mail, ICQ, Skype для рассылки по базе подписчиков авторского видеоблога: videoblogakima.com программа создается НЕ ДЛЯ СПАМА! ТЗ: http://narod.ru/disk/44759559001.95878722c076189f9a1c235a1c38985a/TZ_RASSL_ZAKAZHIK_ICQ_396-120-124.zip.html Заинтересованных прошу писать свои предлоежнеия по ценам/срокам: ICQ: 396-120-124 Skype: forexaw.com Мыло: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть бесплатная программа для постинга статей и ссылок в закладки. Она работает без установки. В ней не работают некоторые сайты, т.к. они уже устарели и закрылись или произошли изменения на них. Необходимо удалить не рабочие сайты и добавить новые.
Программа открывает в окне форму записи дополнения, пользователь нажимает кнопку "Заполнить" и она заполняется предварительно приготовленным шаблоном. К сожалению, в этом плохо разбираюсь. Будет наверное лучше, если при переписке, я вам отправлю программу.
Пишите пожалуйста цены и сроки.
Контакты: [email protected]
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