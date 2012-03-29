Немного переделать программу

Есть бесплатная программа для постинга статей и ссылок в закладки. Она работает без установки. В ней не работают некоторые сайты, т.к. они уже устарели и закрылись или произошли изменения на них. Необходимо удалить не рабочие сайты и добавить новые.

Программа открывает в окне форму записи дополнения, пользователь нажимает кнопку "Заполнить" и она заполняется предварительно приготовленным шаблоном. К сожалению, в этом плохо разбираюсь. Будет наверное лучше, если при переписке, я вам отправлю программу.

Пишите пожалуйста цены и сроки.

Контакты: [email protected]