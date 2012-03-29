Проверка занятости логина. Приложение.

Всем привет. Нужно написать простенькое програмное обеспечение для самодельного 3д принтера. ТРЕБОВАНИЯ Управление с компьютера одним шаговым двигателем и вывод ч\б картинок на отдельный экран. Бюджет скромный, поэтому просьба в ответах указывать ...
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Задача – написать приложение для Проверки занятости логина при регистрации.
Функционал:
- многопоточность
- поддержка прокси
- базовые вещи вроде статуса прогресса, старт стоп пауза
- стабильная работа на windows server 2008
icq 4736425
Пытаться развести не надо. Не тратьте ни наше, ни своё время.
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