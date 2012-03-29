Проверка занятости логина. Приложение.

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки164 просмотра
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Задача – написать приложение для Проверки занятости логина при регистрации.

Функционал:

- многопоточность

- поддержка прокси

- базовые вещи вроде статуса прогресса, старт стоп пауза

- стабильная работа на windows server 2008

icq 4736425

Пытаться развести не надо. Не тратьте ни наше, ни своё время.

12 лет назад
zakazchik_555
Григорий 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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