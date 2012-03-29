Написать архиватор на базе zip

Привет специалистам. Нужен парсер ссылок для работы на Ubuntu. Суть: Есть база mysql с списком ссылок на сайты, программа должна вытаскивать по одной ссылки из базы, заходит по этой ссылки, далее находить на странице все ссылки и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо написать консольный архиватор на базе любой стандартной библиотеки. Например zip.
Вызываясь на проект указывайте опыт в написании подобных программ.
Подробности в приклепленном ТЗ
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