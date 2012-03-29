Виртуальная примерочная

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Здравствуйте,мы ищем разработчика для виртуальной примерочной на базе Kinect.Прошу связываться со мной по почте [email protected]

12 лет назад
dxripunov
35 летАзербайджан
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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