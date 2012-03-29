Написать парсер ссылок

Привет специалистам.

Нужен парсер ссылок для работы на Ubuntu.

Суть: Есть база mysql с списком ссылок на сайты, программа должна вытаскивать по одной ссылки из базы, заходит по этой ссылки, далее находить на странице все ссылки и заносить их в базу, удалять дубликаты ссылок.

Например — парсим страницу http://wowa.ru, на этой странице есть ссылки http://yandex.ru?a=b&с=f, http://google.com/profile/my, /about.html, /main/contacts.html, в базе должно быть так:

http://yandex.ru,

http://google.com,

http://wowa.ru/about.html,

http://wowa.ru/main/contacts.html

Программа должна работать как сервис, т.е. постоянно висит, только в базе появился новый сайт, сразу парсит его.