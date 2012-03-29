ПО - рассылщик: Mail Agent, e-mail, ICQ, Skype

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ПО - рассылщик: Mail Agent, e-mail, ICQ, Skype

Необходимо создать программу-рассыльщик по Mail Agent, e-mail, ICQ, Skype

для рассылки по базе подписчиков авторского видеоблога: videoblogakima.com

программа создается НЕ ДЛЯ СПАМА!

ТЗ: http://narod.ru/disk/44759559001.95878722c076189f9a1c235a1c38985a/TZ_RASSL_ZAKAZHIK_ICQ_396-120-124.zip.html

Заинтересованных прошу писать свои предлоежнеия по ценам/срокам:

ICQ: 396-120-124

Skype: forexaw.com

Мыло: [email protected]

12 лет назад
forexAW
Акакий 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
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