Написать ТЗ переноса из ЗИК-7.7 в ЗУП 8.0

Требуется написать ТЗ для разового переноса данных из ЗИК 7.70.322 в ЗУП 2.5.48.1.

Основное требование к переносу это полноценная работа в программе ЗуП не с начала года, в ТЗ нужно написать что необходимо перенести для выполнения основного требования. Так же обозначить список данных для переноса и средство переноса, оценка насколько нам подойдет штатное средство, и если не подойдет почему.