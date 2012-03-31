Смс-рассылка

Требуется написать ТЗ для системы переодического переноса данных из УПП 1.2 в БП 2.0. Основное требование к переносу, оборотно-сальдовая ведомость по цифрам и аналитике должна выглядеть также или почти также как в УПП, в ТЗ ...
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Мне нужна программа смс рассылки с некоторыми
дополнениями:
1.Выгрузка\загрузка клиентской базы их XL (предположительно там будет
только 3 параметра: ФИО,номер телефона и год рождения)
2.Запрос на логин\пароль при запуске
3.При копировании программы на другой компьютер, программа не
запускалась бы (т.е. был бы какой то специальный скрытый системный
файл, который я знал бы,а другие не знали бы его расположение. Я
думаю, это нужно, чтобы программу никто не смог бы скопировать себе
4.Название согласовать
5.Необходима функция удаления в окне рассылки одинаковых номеров, дабы
не отправлять некоторым клиентам по 2-3 смс
6. Своя независимая база
7.Программа должна отправлять смс с обычного телефона, который будет подключаться через USB
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