Смс-рассылка

Мне нужна программа смс рассылки с некоторыми

дополнениями:

1.Выгрузка\загрузка клиентской базы их XL (предположительно там будет

только 3 параметра: ФИО,номер телефона и год рождения)

2.Запрос на логин\пароль при запуске

3.При копировании программы на другой компьютер, программа не

запускалась бы (т.е. был бы какой то специальный скрытый системный

файл, который я знал бы,а другие не знали бы его расположение. Я

думаю, это нужно, чтобы программу никто не смог бы скопировать себе

4.Название согласовать

5.Необходима функция удаления в окне рассылки одинаковых номеров, дабы

не отправлять некоторым клиентам по 2-3 смс

6. Своя независимая база

7.Программа должна отправлять смс с обычного телефона, который будет подключаться через USB