Курсовая работа. С#.

Тема: "Перевод печатного текста в рукописный аналог." Подробности в архиве. Интересует цена и сроки.
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Тема: Programming for 3D
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