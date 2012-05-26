Требуется написать программу на Delphi

Разыскивается высоко квалифицированный программист с обширными знаниями в области Web программирования на Delphi для написания программы работающей с сетью. Срок на выполнение - до 1 месяца, т.е. можете писать по вечерам, после основной работы. Главное от Вас – это высокий уровень знаний, опыта и мыслительных способностей. Чтобы продукт получился качественный и удобный для использования мною.

Программа не сложная. Основная функция – работа со страничками стороннего сайта.

Подробное ТЗ будет предоставлено кандидату.

P.s. Новые аккаунты или без Портфолио\Отзывов – не рассматриваю.

До 15 000 рублей.

Для начала сотрудничества Вам необходимо будет предоставить информацию о себе, чтобы я мог определить уровень Ваших знаний. Необходимо указать именно названия инструментов и уровень владения ими.

Например:

"Delphi 7-XE, WinAPI, RTTI, MSDN, написание компонентов на Active X, Com с 1999 года. MSSQL Server, DTS, FireBird, Interbase, SQLite с 2004 года. MS Project, ERwin, SVN, а также, Си (Posix), HTML, PHP, Python - общие знания, читаю код, но пишу не часто."

Ваше краткое резюме можно писать сюда. А можно в ЛС.