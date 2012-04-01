Приложение под Windows для передачи файлов

Бюджет по договоренности

Приложение под Windows для автоматической передачи файлов

Приложение на С/C++ для автоматического передачи файлов.

Этап 1: Приложение (под Windwos X, начиная с XP), которое висит в трее, сканирует набор папок, если находит файл, то передает его на центральный сервер (под FreeBSD) и перекладывает в другую папку . На сервере вызывает пустую обработку и складывает в папку пользователя.

ТЗ опубликовано тут (см. PageNotes):

share.axure.com/3SP298/

От соискателя указать количество часов на данный проект, стоимость часа (x*y) максимальный срок разработки с учетом текущей нагрузки.

Оплата в два этапа – 1) приложение 2) установка и обновление приложения

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