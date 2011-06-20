Сайт одного товара

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок306 просмотров
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Создание сайта одного товара, товар ФРНК. Каталога нет

Функциональные возможности и цели сайта.

Заказать товар сразу у нескольких выбранных поставщиков, отправить заявку.

Найти ближайших к себе поставщиков, визуально по карте.

Визуально сравнить цены поставщиков

Получать заявки от покупателей

Плата за получение заявок, за поднятие в списках, фильтрах, за аренду рекламных мест.

Никакой автоматизации платных функций, всё вносится руками разработчика изменяется при наличии спроса на сайт со стороны производителей и поставщиков - весь функционал, почти весь ложный. Будет реализован если будет спрос на сайт.

12 лет назад
Yuri2d
Юрий 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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