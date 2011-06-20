Сайт одного товара

Кратко. Отраслевой портал с автоматизацией работы покупателя, посредника, производителя, продажника, снабженца, руководителя, секретаря, бухгалтера и любого допущенного к информации о прохождении заказа, задачи. - Каталог товаров отрасли. - Поиск, фильтры по каталогу. - Формирование корзины с автораспознованием вводимого ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта одного товара, товар ФРНК. Каталога нет
Функциональные возможности и цели сайта.
Заказать товар сразу у нескольких выбранных поставщиков, отправить заявку.
Найти ближайших к себе поставщиков, визуально по карте.
Визуально сравнить цены поставщиков
Получать заявки от покупателей
Плата за получение заявок, за поднятие в списках, фильтрах, за аренду рекламных мест.
Никакой автоматизации платных функций, всё вносится руками разработчика изменяется при наличии спроса на сайт со стороны производителей и поставщиков - весь функционал, почти весь ложный. Будет реализован если будет спрос на сайт.
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