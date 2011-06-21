Создание отраслевого b2b портала с CRM

Требуется специалист для верстки и программинга магазина на Битриксе. Условия работы по данному проекту: - от 8 до 10 у.е. / час; - умение четко расписать ориентировочные нормо-часы на программинг модулей и отдельных функциональных частей сайта; - в сети ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Кратко.
Отраслевой портал с автоматизацией работы покупателя, посредника, производителя, продажника, снабженца, руководителя, секретаря, бухгалтера и любого допущенного к информации о прохождении заказа, задачи.
- Каталог товаров отрасли.
- Поиск, фильтры по каталогу.
- Формирование корзины с автораспознованием вводимого текста и автоподстановкой в соответствующие ячейки формы заявки.
- Регистрация пользователей
- Личный кабинет покупателя, посредника, производителя
- Система размещения, контроля за выполнением, прохождением заказа
- Система постановки и контроля прохождения задачи
- Система перезаказывания заявки целиком или частями.
- Контроль событий и действий, недопущение наступления критических событий.
- Система подсказки принятия решений, на основе прошлых действий, рейтингов, оценок, репутации для всех пользователей от заказчика до директора.
- Синхронизация с почтой
- Геолокация, учет часовых поясов
- Отображение на карте информации. Ближайший поставщик и т.п.
- Аукцион
- Конкурс (тендер)
- Чат внутри системы
- Переписка внутри системы
- Система получения, автораспределения и контроля за выполнением заявок, исполнением заказов, поддержанием клиентской базы.
- Система простановки и отображения рейтингов.
- Большой статистический блок. Платное открытие статистических данных.
- Гибкий интерфейс, настраиваемые пользователем все основные его страницы.
- самостоятельное создание пользователями форм, бланков, отчетов на основе собственных и открытых данных.
- Платные функции
- Профессиональная соц. сеть.
Начальный бюджет на ближайший год 1 000 000 руб.
Мы инвесторы и заказчики с портфелем заказов на проекты аналогичные этому и более простые. От посредников предложений не ожидаем, только от тех, кто способен сам создавать. Возможно создание СП.
Части работ просим не предлагать.
Разработчиков из других регионов, не готовых к переезду под проект просим не писать.
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