Создание отраслевого b2b портала с CRM

$10000
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок616 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кратко.

Отраслевой портал с автоматизацией работы покупателя, посредника, производителя, продажника, снабженца, руководителя, секретаря, бухгалтера и любого допущенного к информации о прохождении заказа, задачи.

- Каталог товаров отрасли.

- Поиск, фильтры по каталогу.

- Формирование корзины с автораспознованием вводимого текста и автоподстановкой в соответствующие ячейки формы заявки.

- Регистрация пользователей

- Личный кабинет покупателя, посредника, производителя

- Система размещения, контроля за выполнением, прохождением заказа

- Система постановки и контроля прохождения задачи

- Система перезаказывания заявки целиком или частями.

- Контроль событий и действий, недопущение наступления критических событий.

- Система подсказки принятия решений, на основе прошлых действий, рейтингов, оценок, репутации для всех пользователей от заказчика до директора.

- Синхронизация с почтой

- Геолокация, учет часовых поясов

- Отображение на карте информации. Ближайший поставщик и т.п.

- Аукцион

- Конкурс (тендер)

- Чат внутри системы

- Переписка внутри системы

- Система получения, автораспределения и контроля за выполнением заявок, исполнением заказов, поддержанием клиентской базы.

- Система простановки и отображения рейтингов.

- Большой статистический блок. Платное открытие статистических данных.

- Гибкий интерфейс, настраиваемые пользователем все основные его страницы.

- самостоятельное создание пользователями форм, бланков, отчетов на основе собственных и открытых данных.

- Платные функции

- Профессиональная соц. сеть.

Начальный бюджет на ближайший год 1 000 000 руб.

Мы инвесторы и заказчики с портфелем заказов на проекты аналогичные этому и более простые. От посредников предложений не ожидаем, только от тех, кто способен сам создавать. Возможно создание СП.

Части работ просим не предлагать.

Разработчиков из других регионов, не готовых к переезду под проект просим не писать.

12 лет назад
Yuri2d
Юрий 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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