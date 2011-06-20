Сделать подобный сайт citynightclub.ca

Нужно сделать сайт каталог предприятий пример проэкта по фунциональности http://66.rosfirm.ru/catalog/card/66.182273 и http://www.rosfirm.ru/catalog/ Что бы у каждого кто зарегестрируется в каталоге была своя страница которую он сам мог бы редактировать со следующим функционалом: Пример каталога здесь http://www.rosfirm.ru/catalog/ 1) о компании 2) ...