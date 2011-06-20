Программирование и отладка проекта.

Программирование и отладка интернет-проекта. ТЗ есть, дизайн - тоже. Требования - отличное знание CMS Netcat, наличие безлимитного интернета дома, отсутствие (категорическое требование) параллельных проектов. Оплата гонорара поэтапная, по сдаче проекта выплачивается дополнительная премия по договоренности.

Стоимость работ оговаривается дополнительно на собеседовании у меня в офисе после обсуждения ТЗ. Общий бюджет работ - до $1000.