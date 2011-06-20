Создание портала грузоперевозок

Создание сайта под ключ, компания по оптовой торговли стоковой одеждой. Сайт визитка + фотогалерея. Также нужен скрипт для рассылки е-мейлов клиентам. Все детали и пожелания по дизайну в личной переписке или при встречи. + к сайту надо ...