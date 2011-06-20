Создание портала грузоперевозок

Сделать полноценный работающий интернет магазин товаров для взрослых от odinplus.com пример магазина на старом движке http://www.bsex.ru/ Документация здесь http://www.odinplus.com/doc/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требутся разработать портал грузоперевозок, в котором транспортные компании могли размещать предложения о перевозках а клиенты покупать эти предложения. Так же возможно потребуется помошь в разработке технического задания, и последующее продвижение.
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