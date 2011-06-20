По примеру сделать одностраничный сайт на JQuery

Нужно сделать красивый одностраничный сайт и встроить в него уже готовый скрипт ( скрипт сделан на php+jquery. шаблоны нативные).

Данный сайт будет активно рекламироваться на российских рекламодателей и станет достойным украшением портфолио.

Не гонюсь за уникальностью. Более важен интересный дизайн и отсутствие багов – поэтому приветствуются шаблоны (платные в том числе). вполне достойный пример http://themeforest.net/item/monolio-one-page-portfolio-4-skins/121954

Просто идеально подходит этот дизайн и структура – envato.com/

Лучше всего, если сможете найти шаблон этого сайта или скопировать его.

Чтобы не было 100% плагиата – нужно чуть переделать иконки, возможно цветовую гамму.

Наш текст практически меняться не будет, так что можно обойтись без CMS.

ТЗ – полностью готово и достаточно простое. смотреть здесь – goo.gl/SZ7R4

Если есть аналогичные работы (современный дизайн и активное использование скриптов) – обязательно указывайте в сообщение.