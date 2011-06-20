Создание сайта для агентства недвижимости.

Сделать полноценный работающий интернет магазин товаров для взрослых от odinplus.com пример магазина на старом движке http://www.bsex.ru/ Документация здесь http://www.odinplus.com/doc/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать простой и удобный сайт для агентства недвижимости. Нужно, чтобы была возможность добавлять фотографии объектов, описание, цену и др. параметры; чтобы было нетрудно управлять сайтом в целом.
Примеры сайтов, которые устраивают по структуре и интерфейсу предоставим. Фирменный стиль есть. Принимаем Ваши заявки!
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