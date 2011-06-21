Нужен портал

Необходимо создать сайт компании + интернет-магазин. На данный момент есть старый сайт на joomla (не устраивает дизайн, скорость...). Из него ( + - ) можно понять какой необходим список товаров, приблизительный функционал. При предложении различных CMS просьба объяснить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Интересует заказ портала регионального \ федерального масштаба для конкретной аудитории.
Требования:
1. Строгий и стильный дизайн. Референсы скину.
2. Наличие личной контрол-панели для всех юзеров (загрузка фото,
добавление в друзья, микроблог, ЛС, и т.д.)
3. Быстрая скорость загрузки страниц.
4. Возможность контрол-панели для админа с размещением рекламных баннеров в нужных местах.
5. Наличие платной регистрации для авторов.
6. Возможность продажи работ\продуктов юзеров онлайн (через Вебмани, Яндекс-деньги, Paypal).
7. Управление своими аккаунтами для юзеров портала. Типа соц. сеть.
Я называю ориентировочную цену, но торг уместен - больше или меньше.
Интересуют ваши сроки и способность справиьтся с работой.
Оплата - как вам угодно. Перевод (почта, банк), вестерн юнион, и т.д.
UPD: ТЗ скину на днях всем, чтобы получить точные ответы по цене и срокам.
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