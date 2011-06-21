Нужен портал

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт42 заявки517 просмотров
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Добрый день. Интересует заказ портала регионального \ федерального масштаба для конкретной аудитории.

Требования:

1. Строгий и стильный дизайн. Референсы скину.

2. Наличие личной контрол-панели для всех юзеров (загрузка фото,

добавление в друзья, микроблог, ЛС, и т.д.)

3. Быстрая скорость загрузки страниц.

4. Возможность контрол-панели для админа с размещением рекламных баннеров в нужных местах.

5. Наличие платной регистрации для авторов.

6. Возможность продажи работ\продуктов юзеров онлайн (через Вебмани, Яндекс-деньги, Paypal).

7. Управление своими аккаунтами для юзеров портала. Типа соц. сеть.

Я называю ориентировочную цену, но торг уместен - больше или меньше.

Интересуют ваши сроки и способность справиьтся с работой.

Оплата - как вам угодно. Перевод (почта, банк), вестерн юнион, и т.д.

UPD: ТЗ скину на днях всем, чтобы получить точные ответы по цене и срокам.

12 лет назад
milodars
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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