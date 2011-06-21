Сайт покупки в США, ebay

Сайты «под ключ»Закрыт17 заявок226 просмотров
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Здравствуйте.

Все наверное слышали о посредниках, покупающих и пересылающих заказы в РФ, Украину итд.

ebay today итд. Так вот хотели бы создать похожий проект.

ФУНКЦИОНАЛ:

Личный кабинет пользователя с формами отправки заказа(описание, количество. комментарии), раздел с данными о статусе заказа(выкуплен, отправлен. трэкинг, вес итд), калькулятор с тарифами USPS и плюс нашими услугами, раздел с данными клиента - -адреса доставки. имя фамилия ид.

На сайте должен будет присутствовать небольшой новостной блог - статьи, интересные фото материалы...

Я Вам смогу предоставить пару веб сайтов, с функционалом, на который можно будет ориентироваться.

Дизайн сайта - приятный.=)))

Жду писем. предложений!

12 лет назад
vshengen
Кур 
87 летСША
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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