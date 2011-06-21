Нужен сайт для продажи автошин

Необходимо создать простой и удобный сайт для агентства недвижимости. Нужно, чтобы была возможность добавлять фотографии объектов, описание, цену и др. параметры; чтобы было нетрудно управлять сайтом в целом. Примеры сайтов, которые устраивают по структуре и ...