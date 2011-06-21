Промо сайт "под ключ"

Необходимо сделать сайт для фирмы, занимающейся безопасностью. Сайт портального типа , содержит около 20 основных разделов с подразделами и с десяток модулей. Во вложении три файла, "структура" "главная" и пояснения к ним обоим.

Движок - предпочтительно амиро корпорейт, самописки и экзотические движки исключены. Еще раз. "Сделаю на своем движке" и "мы работаем на экзотическом движке, посмотрите сайт" писать не стоит. Показатель экзотичности - рейтинг http://ratings.cmsmagazine.ru/.

Требования к дизайну - удобство и комфортность использования, солидность, стиль, продуманность, строго без шаблонов.

Требования к претенденту - профессионализм, порядочность, наличие реализованных проектов схожей тематики. Оплата поэтапно, без авансов.

В предложении:

1. указывайте ссылку на свое портфолио и на похожие работы в нем.

2. указывайте цену, предварительно прочитав информацию в моем профиле. Не надо писать от..., если есть темные пятна в ценообразовани, позвоните или стукнитесь, просветлю.

3. Указывайте реальные сроки.