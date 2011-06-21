Промо сайт "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок431 просмотр
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Необходимо сделать сайт для фирмы, занимающейся безопасностью. Сайт портального типа , содержит около 20 основных разделов с подразделами и с десяток модулей. Во вложении три файла, "структура" "главная" и пояснения к ним обоим.

Движок - предпочтительно амиро корпорейт, самописки и экзотические движки исключены. Еще раз. "Сделаю на своем движке" и "мы работаем на экзотическом движке, посмотрите сайт" писать не стоит. Показатель экзотичности - рейтинг http://ratings.cmsmagazine.ru/.

Требования к дизайну - удобство и комфортность использования, солидность, стиль, продуманность, строго без шаблонов.

Требования к претенденту - профессионализм, порядочность, наличие реализованных проектов схожей тематики. Оплата поэтапно, без авансов.

В предложении:

1. указывайте ссылку на свое портфолио и на похожие работы в нем.

2. указывайте цену, предварительно прочитав информацию в моем профиле. Не надо писать от..., если есть темные пятна в ценообразовани, позвоните или стукнитесь, просветлю.

3. Указывайте реальные сроки.

12 лет назад
sandman
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
l_valentin
Валентин 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$1000
30 дней
Прислал черновик картинки к главной только через три недели, Максимальная безответственность, звездная болезнь в запущенной форме, сам ничего не делает, занимается только пересылкой, ситуацию не контролирует, поэтому даже самая мелкая правка вносится не меньше недели. Когда я напомнил про сроки, начал хамить, не брезгуя неуклюжим девичьим матерком, наверное потому, что проект в $1000 по его словам «копеечный». Ответа у него всегда два, они же и аргументы: «вы все врете» и «пишите, доделаем». В итоге, за 8 месяцев «работы» под его «руководством» в «его студии» была сделана только главная, далее он отказался работать «потому что в штате нет верстальщика», деньги он решил оставить себе, равно как и исходники. Все, что написано в отзыве, я готов подтвердить любому желающему документально. Если вас не насторожил этот отзыв и вы хотите рискнуть – СБС и общение через личку, то, что вас спасет, по крайней мере, от потери денег. __________________________________ Дополнение от 16.04.12 То, что ниже называется «третий вариант дизайна», присланный за неделю до того, как готовый сайт должен был быть размещен на хостинге. http://img140.imageshack.us/img140/2392/67519162.jpg , он же первый, второй и единственный его вариант, других не было. Эту убогость я, естественно, отклонил, за что к сумме договора этот деятель прибавил еще $200. А поскольку вариант он предлагает только один, все заново, начиная с идеи и заканчивая всем, от хедера до футера пришлось придумывать мне, деятель к этому не имеет ни малейшего отношения. Внутренние я у него не принимал, деятель заврался окончательно, вступать в полемику с человеком, который не отвечает за свои слова и действия я не буду, но что он именно такой, докажу. Я предлагаю отдать этот проект в арбитраж веблансера, и если арбитраж признает, что проект выполнен, я заплачу остаток, если же нет, деятель возвратит мне деньги, это будет несложно, вся переписка последние месяцы велась через личку. Учитывая обострение звездной болезни деятеля и его неприемлемость работы над «копеечными» проектами, предлагаю увеличить сумму договора в 10 раз, т.е. до S10000. Обязательное условие с моей стороны- внесение денег на депозит как с одной так и с другой стороны по $10000. Зная скользкий и мелкопакостный характер деятеля, скажу сразу, он не примет этих условий, найдя сотню причин, тем самым подтвердив мою правоту. P.S. Поскольку $500 деятель взял, работу выполнять отказался, а деньги не вернул, все документы переданы в УВД Симферополя для принятия решения по наличию состава преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины.
С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЮ ЧТО ЧЕЛОВЕК ЕЩЕ И ВОР... а жаль... http://ngb.su/ Если вы хотите чтоб вам вынесли мозг, говорили что вы никто, что ваша работа ничтожна, что вы больны, вам сюда! ВОТ: и это самые сдержанные его слова Прислал черновик картинки к главной только через три недели, Максимальная безответственность, звездная болезнь в запущенной форме, сам ничего не делает, занимается только пересылкой, ситуацию не контролирует, поэтому даже самая мелкая правка вносится не меньше недели. Когда я напомнил про сроки, начал хамить, не брезгуя неуклюжим девичьим матерком, наверное потому, что проект в $1000 по его словам «копеечный». Ответа у него всегда два, они же и аргументы: «вы все врете» и «пишите, доделаем». В итоге, за 8 месяцев «работы» под его «руководством» в «его студии» была сделана только главная, далее он отказался работать «потому что в штате нет верстальщика», деньги он решил оставить себе, равно как и исходники. Все, что написано в отзыве, я готов подтвердить любому желающему документально. Если вас не насторожил этот отзыв и вы хотите рискнуть – СБС и общение через личку, то, что вас спасет, по крайней мере, от потери денег. __________________________________ Дополнение от 16.04.12 То, что ниже называется «третий вариант дизайна», присланный за неделю до того, как готовый сайт должен был быть размещен на хостинге. http://img140.imageshack.us/img140/2392/67519162.j... , он же первый, второй и единственный его вариант, других не было. Эту убогость я, естественно, отклонил, за что к сумме договора этот деятель прибавил еще $200. А поскольку вариант он предлагает только один, все заново, начиная с идеи и заканчивая всем, от хедера до футера пришлось придумывать мне, деятель к этому не имеет ни малейшего отношения. Внутренние я у него не принимал, деятель заврался окончательно, вступать в полемику с человеком, который не отвечает за свои слова и действия я не буду, но что он именно такой, докажу. Я предлагаю отдать этот проект в арбитраж веблансера, и если арбитраж признает, что проект выполнен, я заплачу остаток, если же нет, деятель возвратит мне деньги, это будет несложно, вся переписка последние месяцы велась через личку. Учитывая обострение звездной болезни деятеля и его неприемлемость работы над «копеечными» проектами, предлагаю увеличить сумму договора в 10 раз, т.е. до S10000. Обязательное условие с моей стороны- внесение денег на депозит как с одной так и с другой стороны по $10000. Зная скользкий и мелкопакостный характер деятеля, скажу сразу, он не примет этих условий, найдя сотню причин, тем самым подтвердив мою правоту. P.S. Поскольку $500 деятель взял, работу выполнять отказался, а деньги не вернул, все документы переданы в УВД Симферополя для принятия решения по наличию состава преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины. [Комментарий к отзыву] Знаете вы странный... в переписке четко видно что вы утвердили мою работу, так же вы были предупреждены что я не верстаю, а нанимаю на эту работу людей, но я не буду нести ответственность перед ними, за ваш неадекват... любой фрилансер меня поймет, так же вы можете связаться с любым человеком оставившим отзыв о моей работе, и спросить у них как я работаю, свои истерики оставьте при себе Вы в сервисе 11 месяцев и не одного законченного проекта - с чего бы это? - за 8 месяцев, и сделано и утверждено ВАМИ все страницы и главная и внутренние, вы опять лжете в письменной форме, и вот доказательство http://www.weblancer.net/users/l_valentin/portfoli... А если бы вы не выносили мозг не пропадали на пару месяцев, не оскорбляли, и не страдали ерундой, то закончили бы все за пару месяцев Прислал черновик картинки к главной только через три недели - Это правда, только не черновик главной, а третий вариант ДИЗАЙНА главной >>Cам ничего не делает, занимается только пересылкой, ситуацию не контролирует, поэтому даже самая мелкая правка вносится не меньше недели. - Потому как правки надо присылать четкие, не толочь воду в ступе и не выносить мозг, вы говорили по скайпу по 8 часов, так ничего внятного и не сказав >>Когда я напомнил про сроки, начал хамить, не брезгуя неуклюжим девичьим матерком, наверное потому, что проект в $1000 по его словам «копеечный». - Так и есть он и есть копеечный, смотрите мои отзывы и делайте выводы, я на бесплатное сношение с моим мозгом не согласен сорри >>Ответа у него всегда два, они же и аргументы: «вы все врете» и «пишите, доделаем». - перечитайте нашу переписку, и хватит врать >>деньги он решил оставить себе, равно как и исходники - опять лжете, и опять в письменной форме, я вам сказал что исходники ваши, вам остается только оплатить мою работу P.S. Я счастлив что Крис наконец то написал этот отзыв, потому как для меня наконец то закончился этот кошмар, и мой мозг больше не будет изнасилован, спасибо вам огромное Крис В самое ближайшее время исходники будут выложены в общий доступ, каждый желающий сможет определить объем работ!
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