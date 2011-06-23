Написать точную копию сайта Slando.ru

Задача: написать точную копию досуи обявлений slando.ru также функционал, поддомены типо auto.slando.ru и moskva.auto.slando.ru плюс нарисовать оригинальные иконки к рубрикам. Сделать красивый и качественный дизайн, места для ракламы язндекс.директ и google adsens. Также нужно написать wap версию сайта + должна быть подписка на новые обявления. Также нужно начально наполнить сайт обявлениями по 10 обявлений в каждую рубрику.