Написать точную копию сайта Slando.ru

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок244 просмотра
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Задача: написать точную копию досуи обявлений slando.ru также функционал, поддомены типо auto.slando.ru и moskva.auto.slando.ru плюс нарисовать оригинальные иконки к рубрикам. Сделать красивый и качественный дизайн, места для ракламы язндекс.директ и google adsens. Также нужно написать wap версию сайта + должна быть подписка на новые обявления. Также нужно начально наполнить сайт обявлениями по 10 обявлений в каждую рубрику.

12 лет назад
olegan12041986
Олег 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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