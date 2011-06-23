Сайт визитка

Требуется разработать 2 портала. ТЗ: http://zalil.ru/upload/31323116 http://zalil.ru/upload/31323423 Бюджет 20 000 за оба. Оплата по этапам, либо по факту. Стучим в аську: 1194314
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта на основе приложенного макета. Картинки для врезки будут предоставлены. Фон и общий стиль необходимо разработать самостоятельно.
Основные условия:
1.Кроссбраузерность
2. Наличие движка (на ваш выбор... хоть Wordpress)
3. Соблюдение вами же установленных сроков.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Хай! Хочу создать интернет магазин. Магазин - первый. Опыта не много. Мозги для отсеивания лапши - есть. Очень хотел бы посмотреть на ваши цены/работы/сроки Заранее спасибо Всем! Пишите на мыло : [email protected]Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $300
Необходимо изготовить сайт для компании, которая занимается видеонаблюдением и системами контроля доступа. Дизайн простой, но не дешевый. В шапке нужно будет несложную, но симпатичную флешку 960*150(170). Верстка под распространенные разрешения начиная от 1024*768. Желательно перед ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать кредитный автомат вебмани, аттестат продавца есть, пишите пожалуйста сроки и реальные ценыСайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Необходимо создать интернет-магазин на базе CMS. Дизайн-макет есть. Тематика мотоатрибутика. Подробности в ТЗ.Завершен12 лет назад
Нужен не большой сайт: Главная страница с информацией о компании 2 стр. услуги и прайс 3 стр. примеры работ (фотографии) Выберу исполнителя с наименьшей ценой.Сайты «под ключ»53 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно поставить портал IPB и форум IPB последней версии и сделать дизайн в стиле другого сайта, который я предоставлю при начале работы. Работаю без предоплаты или по безопасной сделке. Но могу сделать исключение для ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать сайт для фирмы, занимающейся безопасностью. Сайт портального типа , содержит около 20 основных разделов с подразделами и с десяток модулей. Во вложении три файла, "структура" "главная" и пояснения к ним обоим. Движок ...Закрыт12 лет назад
Нужен специалист для 1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес Дизайн есть. Макеты есть в JPG и в PSD. Описание функционала есть, вышлю исполнителю. От вас требуется верстка+шаблон+полностью рабочий функционал в соответствии с моим описанием. Требуется максимальная ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать качественный интернет-магазин на основе уже существующей базы товаров. Подробное ТЗ предоставим при общении, заинтересовавшим кандидатам. Требования по дизайну: не шаблонный, лаконичный, не перегруженный дизайн. Удобная система управления магазином. Пример магазина, который нам нравится по дизайну и управлению ...Закрыт12 лет назад