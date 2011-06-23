Сайт визитка

Хай! Хочу создать интернет магазин. Магазин - первый. Опыта не много. Мозги для отсеивания лапши - есть. Очень хотел бы посмотреть на ваши цены/работы/сроки Заранее спасибо Всем! Пишите на мыло : [email protected]