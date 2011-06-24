Интернет-магазин под ключ

$200
Сайты «под ключ»Завершен17 заявок214 просмотров
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Необходимо создать интернет-магазин на базе CMS. Дизайн-макет есть. Тематика мотоатрибутика. Подробности в ТЗ.

12 лет назад
Posedanto
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
smxms
Шейко 
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
36 отзывов(-3)
12 лет назад
$20
200 дней
Большое спасибо Максиму за работу. Очень инициативный исполнитель. Без проблем вносил изменения, которые не указаны в ТЗ. Консультировал и помогал советами. С удовольствием обращусь еще. С уважением
Один из лучших заказчиков с которыми приходилось работать. Постоянный онлайн, граммотное ТЗ, своевременные ответы и т.д. Вообще все что нужно от хорошего заказчика. Обращайтесь не пожалеете.
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