Интернет-магазин под ключ

Нужен не большой сайт: Главная страница с информацией о компании 2 стр. услуги и прайс 3 стр. примеры работ (фотографии) Выберу исполнителя с наименьшей ценой.
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Необходимо создать интернет-магазин на базе CMS. Дизайн-макет есть. Тематика мотоатрибутика. Подробности в ТЗ.
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